Η Νότια Κορέα προχώρησε στην έγκριση νομοσχεδίου που θέτει σε εφαρμογή καθολική απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών με σύνδεση στο διαδίκτυο σε σχολικές αίθουσες, κίνηση που, όπως ανακοινώθηκε από κοινοβουλευτικές πηγές, θα τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου, ο οποίος επιβεβαίωσε την υιοθέτηση του νέου μέτρου, η απαγόρευση αφορά όλα τα κινητά τηλέφωνα και τις συσκευές που προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός των αιθουσών διδασκαλίας. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο έχει στόχο να προστατεύσει τους νέους από τις επιβλαβείς συνέπειες της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διεθνείς τάσεις και παραδείγματα

Η απόφαση της Νότιας Κορέας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ήδη χώρες όπως η Αυστραλία και η Ολλανδία έχουν υιοθετήσει ανάλογους περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Η Αυστραλία, μάλιστα, επέκτεινε πρόσφατα την «πρωτοπόρα απαγόρευσή» της στους εφήβους, ενώ σχετική έρευνα στην Ολλανδία τον Ιούλιο διαπίστωσε βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών έπειτα από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

Εξαιρέσεις και ειδικές προβλέψεις

Όπως επεσήμανε το υπουργείο Παιδείας της Νότιας Κορέας, προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις στην εφαρμογή του μέτρου. Οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για ακαδημαϊκούς λόγους ή όταν πρόκειται για παιδιά με ειδικές ανάγκες, διασφαλίζοντας έτσι ότι η τεχνολογία παραμένει εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής εμπειρίας εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

Εθισμός και ανησυχία για τους νέους

Η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο σύνδεσης στο διαδίκτυο, με το 99% των πολιτών να χρησιμοποιεί το ίντερνετ και το 98% να διαθέτει smartphone. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τον εθισμό των νέων αυξάνονται. Όπως επισήμανε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Τσο Γιουνγκ-χουν, που εισηγήθηκε το νομοσχέδιο, «ο εθισμός των νέων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει πλέον σε σοβαρό επίπεδο».

Σύμφωνα με επίσημη δημοσκόπηση, περίπου το 37% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου δηλώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά τους, ενώ το 22% αναφέρει πως αισθάνεται άγχος αν δεν έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του στα social media.

Επίδραση στην εκπαιδευτική κοινότητα

Ήδη αρκετά σχολεία στη Νότια Κορέα έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση smartphones, με το νομοσχέδιο να επισημοποιεί τα ισχύοντα πλαίσια και να ενισχύει την προσπάθεια για περισσότερο συγκεντρωμένη και λειτουργική εκπαιδευτική διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νότιας Κορέας έκρινε πρόσφατα πως οι περιορισμοί στη χρήση κινητών εντός των σχολείων δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω των αρνητικών συνεπειών που συνεπάγεται η υπερβολική χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση και τη συναισθηματική υγεία των παιδιών.