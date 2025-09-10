Η Εθνική ομάδα με μια σπουδαία εμφάνιση επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025. Ο τεχνικός της γαλανόλευκης, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, μίλησε για την εικόνα της γαλανόλευκης στο παιχνίδι με την Λιθουανία και τη μεγάλη νίκη – πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.

Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας.

Παίξαμε εξαιρετικά, ηταν πολύ καλή η συμπεριφορα και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια.

Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ.

Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι.