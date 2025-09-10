Αγωνία στο στρατόπεδο της Τουρκίας, καθώς ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο παιχνίδι απέναντι στην Πολωνία, λίγες μέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket, απέναντι στην Ελλάδα.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, που είναι από τους σημαντικότερους παίκτες της χώρας του στη φετινή διοργάνωση, αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ στα μισά της τρίτης περιόδου, ωστόσο επέστρεψε στην τέταρτη για μικρό χρονικό διάστημα, πριν τον αποσύρει ο Εργκίν Αταμάν.

«Σοβαρός ο τραυματισμός του, αλλά…»

Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε στα μέσα της χώρας του ότι ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός και η συμμετοχή του απέναντι στην Εθνική μας ομάδα είναι αβέβαιη, ενώ πρόσθεσε ότι αν ο αγώνας διεξαγόταν σήμερα ή αύριο δεν θα τον είχε στη διάθεσή του. Παρ’ όλα αυτά, ο παίκτης φαίνεται αποφασισμένος να παίξει στον μεγάλο ημιτελικό ανεξαρτήτως της κατάστασής του.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν δήλωσε: «Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες»