Στην παραμονή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιθουανία για το EuroBasket του 2025, ο προπονητής των Λιθουανών, Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Ρίγα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα η ομοσπονδία μπάσκετ της Λιθουανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ο Κουρτινάιτις ζήτησε συγνώμη για την «παρεξήγηση», όπως χαρακτήρισε το περιστατικό. Επίσης, δήλωσε έτοιμος να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους το πρωί της ημέρας του αγώνα, ζητώντας και εκεί συγνώμη.

Η ανακοίνωση της Λιθουανίας για το περιστατικό

«Αγαπητοί Έλληνες δημοσιογράφοι,

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο general manager της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν έτοιμοι για τη συνέντευξη που είχε προγραμματιστεί μαζί σας. Ωστόσο, ο κόουτς Ρίμας παρερμήνευσε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει όλα όσα αφορούσαν το αυριανό παιχνίδι.

Για να διορθώσει την κατάσταση, ο κόουτς Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, για όσο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο του αγώνα, από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο κόουτς Ρίμας τρέφει ειλικρινή σεβασμό για το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους φιλάθλους του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από τη στήριξη που έλαβε η Λιθουανία στο Eurobasket του 1995, και εκτιμά ιδιαίτερα τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο ομάδες, αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και τη μαγευτική χώρα της Ελλάδας. Θυμάται το κατάμεστο γήπεδο του Eurobasket 1995 να αποθεώνει τη Λιθουανία στον τελικό, μια υπέροχη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.

Για ακόμη μία φορά, ζητάμε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους και φιλάθλους του μπάσκετ για αυτή την παρεξήγηση.

Εκτιμούμε πραγματικά την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο! Με απόλυτο σεβασμό, Ρίμας Κουρτινάιτις».