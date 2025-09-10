Με απόφασή του το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), κατά την 11η συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, προχώρησε σε σημαντικές τοποθετήσεις ηγετικών στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ο αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητή στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ). Παράλληλα, ο υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης τοποθετείται ως επικεφαλής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Οι εν λόγω αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης και ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στον στρατό ξηράς, ενισχύοντας τη δομή και τη λειτουργικότητα βασικών σχηματισμών.