Ανοδικά κινήθηκε η παγκόσμια αγορά wearables το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τις αποστολές να φτάνουν τα 49,2 εκατομμύρια τεμάχια, σύμφωνα με τα στοιχεία της International Data Corporation (IDC), μίας από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες ερευνών στον χώρο της τεχνολογίας.

Η άνοδος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 12,3%, όταν είχαν διακινηθεί 43,8 εκατομμύρια συσκευές.

Πρώτη στην σχετική κατάταξη βρέθηκε η Huawei, με 9,9 εκατομμύρια αποστολές και μερίδιο αγοράς 20,2%. Η ετήσια αύξηση των αποστολών της εταιρείας ανήλθε σε 11,7%. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Xiaomi, η οποία κατέγραψε άνοδο, με 9,5 εκατομμύρια αποστολές και μερίδιο 19,3%, έναντι 13,5% το 2024. Η ετήσια αύξηση για την εταιρεία ανήλθε σε 61%.

Η Apple κατέλαβε την τρίτη θέση με 7,4 εκατομμύρια αποστολές και μερίδιο 15%, από 13,1% το προηγούμενο έτος. Οι αποστολές της ενισχύθηκαν κατά 28,8% σε ετήσια βάση.

Η Samsung βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 3,2 εκατομμύρια αποστολές, σημειώνοντας υποχώρηση 2,1% σε σχέση με τα 3,3 εκατομμύρια του 2024, γεγονός που μείωσε το μερίδιό της στο 6,5% από 7,5%.

Η BBK κατέλαβε την πέμπτη θέση με 3 εκατομμύρια αποστολές, μερίδιο 6% και οριακή άνοδο 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, οι εταιρείες που κατατάσσονται στην κατηγορία «άλλοι» (others) πραγματοποίησαν συνολικά 16,2 εκατομμύρια αποστολές, μερίδιο 33%, μειωμένο από το 39,1% του 2024, παρότι σε απόλυτους αριθμούς παρουσίασαν αύξηση 5,2%.

Mε τον όρο αποστολές δεν εννοούνται οι πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή, αλλά οι συσκευές που διοχετεύονται στην αγορά μέσω καταστημάτων, διανομέων και συνεργατών, πρόκειται δηλαδή για δείκτη προσφοράς προς την αγορά. Οι συσκευές wearables, είναι συσκευές τεχνολογίας που φοριούνται πάνω στο σώμα, όπως τα έξυπνα ρολόγια, τα fitness bands ή ακόμη και τα έξυπνα ακουστικά και ενσωματώνουν λειτουργίες παρακολούθησης υγείας, φυσικής κατάστασης και συνδεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο.