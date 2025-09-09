Είναι ένα χρόνιο πια ερώτημα το … πώς ο Βλαδιμίρ Πούτιν «κρατιέται» τόσο καλά στα 72 του χρόνια. Αν και έχει περιορίσει τις τολμηρές γυμνόστηθες εμφανίσεις του πάνω σε άλογα η φυσική του κατάσταση δείχνει πολύ καλή.

Η πρόσφατη αναφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις σε σχέση με την μακροζωία όταν συναντήθηκε στην Κίνα με τον Σι Τζιπίγκ, επανέφερε στην επικαιρότητα το ενδιαφέρον για το πώς κάποιοι ηγέτες καταφέρνουν να παραμένουν νέοι. Πυροδότησε επίσης και εικασίες για τη «διάρκεια ζωής» των ηγετών και, αναπόφευκτα, συζητήσεις για το πόσο μακριά θα φτάσουν στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τον χρόνο.

Η αρθρογραφία για τους ηγέτες που θέλουν να παραμείνουν νέοι και στην εξουσία μεγάλη. Από τον πρώτο αυτοκράτορα της Κίνας Τσιν Σι Χουάνγκ που αναζητούσε ελιξίρια αθανασίας, μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο που θρυλείται ότι έψαχνε το «νερό της ζωής». O Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, ο αυταρχικός πρόεδρος του Καζακστάν, διέταξε πριν χρόνια ένα ινστιτούτο στην Αστάνα να μελετήσει την «αναζωογόνηση του οργανισμού», το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα γονιδιακά φάρμακα.

Όσον αφορά στον Πούτιν όμως, η εμμονή με την αθανασία έχει περάσει και στην ποπ κουλτούρα της Ρωσίας, με τον συγγραφέα Ιβάν Φιλίπποφ να εμπνέεται το σατιρικό του μυθιστόρημα Mouse (2024) από το «πάθος του Πούτιν να ζήσει για πάντα». Όπως αναφέρει μάλιστα στον ιστότοπο Guardian «Δεν με εξέπληξε το περιστατικό με το ανοιχτό μικρόφωνο. Με τον Πούτιν είναι προφανές: είναι σχεδόν εμμονικός με την ιδέα να ζήσει για πάντα – ή τουλάχιστον περισσότερο απ’ όσο του επιτρέπει η μοίρα».

Ο Πούτιν λοιπόν φαίνεται να το προχωρά πολύ περισσότερο. Όπως αναφέρουν και διεθνή δημοσιεύματα επενδύει σε ερευνητικά ινστιτούτα με κρατική χρηματοδότηση εκατομμυρίων για τεχνολογίες όπως η «εκτύπωση οργάνων» από καλλιεργημένα κύτταρα.

Τα ινστιτούτα, οι χρηματοδοτούμενες έρευνες και η κόρη του Πούτιν

Όσοι είναι κοντά στον Βλαδιμίρ Πούτιν και μελετούν τον Ρώσο Πρόεδρο αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον του για την διατήρηση της υγείας δεν είναι κάτι απλό όπως απλά η διατήρηση της φυσικής του κατάστασης. Πρόκειται για την παράταση της ίδιας της ζωής.

Ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, ένας μακροχρόνιος οικογενειακός φίλος που συχνά περιγράφεται ως ο αγαπημένος επιστήμονας του Πούτιν, λέγεται ότι ηγείται της έρευνας της Ρωσίας για την αθανασία.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο Meduza, ο Κοβάλτσουκ έχει ιδρύσει πολλά ινστιτούτα με εκατομμύρια σε κρατική χρηματοδότηση για να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης οργάνων με κύτταρα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο για τη δημιουργία οργάνων αντικατάστασης.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πληροφορίες θέλουν η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, Μαρία Βορόντσοβα, εκπαιδευμένη ενδοκρινολόγος, να έχει επίσης λάβει μεγάλες κρατικές επιχορηγήσεις για να μελετήσει την επέκταση της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας και να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με τον Κοβάλτσουκ.

Μόλις τον Απρίλιο μάλιστα και σύμφωνα με άρθρο του united24media η Βορόντσοβα έλαβε μια τεράστια κρατική επιχορήγηση που στηρίζει την τελευταία της έρευνα, με τίτλο «Ρύθμιση των διαδικασιών ανανέωσης των κυττάρων στο σώμα, η θεμελιώδης βάση για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της λειτουργικής δραστηριότητας των οργάνων και των ιστών, την ανθρώπινη υγεία και την ενεργό μακροζωία». Στην ουσία, το επίκεντρό της είναι η αντιγήρανση.

Η Βορόντσοβα έχει ηγηθεί αρκετών κρατικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη γενετική και την υγειονομική περίθαλψη που ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά συμφέροντα του Κρεμλίνου. Η ανάμειξή της όμως εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, το οικονομικό όφελος και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτά ποτέ δεν αποτελούσαν προβλήματα για τον Βλαδιμίρ Πούτιν.