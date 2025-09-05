Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια ακόμη παρέμβασή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, απέφυγε να δεσμευτεί σε αυστηρότερες κυρώσεις εκ μέρους των ΗΠΑ, προς το Πεκίνο και την Ρωσία. O πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να διατηρεί ανοικτούς διαύλους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης, χωρίς όμως να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Ουάσιγκτον μεταθέτει την ευθύνη στην Ευρώπη – Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ εστίασε στην ανάγκη να “στερέψει η χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής”, καλώντας τους Ευρωπαίους να σκληρύνουν την στάση τους απέναντι στην Μόσχα. Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες στην Ε.Ε. για καθυστερήσεις και “υποκρισία”, ενώ ο ίδιος αποφεύγει να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα αφορούν την τη Ρωσίας ή την Κίνα.

Στρατηγικά κενά και αντιφάσεις στη στάση Τραμπ

Η πίεση προς την Ευρώπη να αντιμετωπίσει την Κίνα, όταν ο ίδιος δεν επιβάλλει κυρώσεις στο Πεκίνο, προκαλεί ερωτήματα για τη συνοχή της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου. Αντίστοιχη στάση τήρησε και απέναντι στην Ινδία, επιβάλλοντας δασμούς για τις εισαγωγές της λόγω των ρωσικών ενεργειακών σχέσεώντης, καταστρέφοντας μακροχρόνιες γεωπολιτικές ισορροπίες με μια χώρα-κλειδί.

Η Ρωσία εκμεταλλεύεται το ρήγμα – Πιέσεις, προπαγάνδα και παρεμβολές

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει την προσπάθεια διάσπασης της Δύσης, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή ενότητα και κατηγορώντας τους Ευρωπαίους για «υστερία». Παράλληλα, καταγγέλλονται ρωσικές παρεμβολές στην πτήση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σαμποτάζ της διπλωματικής διαδικασίας. Επίσης οι Ρώσοι απορρίπτουν κάθε ιδέα ανάπτυξης ευρωπαϊκών-δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Καμία πρόοδος σε διάλογο Πούτιν – Ζελένσκι

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον πριν λίγες εβδομάδες, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για άμεση συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση μεταξύ τους να πραγματοποιηθεί στην Μόσχα. Την πρόταση αυτή την απέρριψε η ουκρανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες είναι πρόθυμες να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά από ειρηνευτική συμφωνία,με τον ρόλο των ΗΠΑ να μην έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βασίζεται περισσότερο στην επικοινωνιακή πίεση προς την Ευρώπη, παρά σε μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την ειρήνη. Οι αντιφάσεις στη στάση του, η επιλεκτική άσκηση κυρώσεων και η αδυναμία συντονισμού με τους συμμάχους καθιστούν αβέβαιη οποιαδήποτε πρόοδο ενώ η Ρωσία από την πλευρά της αξιοποιεί αυτό το κενό για να ενισχύσει τη θέση της στο διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο.