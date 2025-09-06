Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την Παρασκευή την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί μια διπλωματική λύση στον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πρόταση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στην επικεφαλής ανταποκρίτρια διεθνών θεμάτων του ABC News, Μάρθα Ράντατζ, για την εκπομπή «This Week».

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραύλους και επιθέσεις κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν «το καταλαβαίνει», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ukrainian President Zelenskyy has declined Russian President Putin’s suggestion that he come to Moscow to negotiate a diplomatic settlement, addressing the proposal for the first time in an interview with ABC News’ Martha Raddatz for @ThisWeekABC. https://t.co/0bejr0tR97 pic.twitter.com/rjoNLnVcLl — ABC News (@ABC) September 6, 2025

Ο Ζελένσκι και η Ράντατζ επισκέφθηκαν και κάθισαν στον χώρο ενός αμερικανικού εργοστασίου παραγωγής στη δυτική Ουκρανία, το οποίο πρόσφατα έγινε στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επανειλημμένα ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει να διεξάγει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δείτε σχετικό βίντεο:

In an exclusive interview with ABC News’ Martha Raddatz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky declined Vladimir Putin’s suggestion he come to Moscow to negotiate an end to the war: “He can come to Kyiv” pic.twitter.com/4xsLldRRh5 — The New Region (@thenewregion) September 6, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».

«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα», είπε ο Πούτιν. «Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί», σημείωσε.

Η στάση του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως γράφει το ABC News.

«Στο τέλος, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο», δήλωσε στο Fox News τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ έθεσε ως στόχο της συνάντησης κορυφής που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα με τον Πούτιν την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας και αργότερα δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι μετά την επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη στον Λευκό Οίκο.

«Η τριμερής θα μπορούσε να γίνει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στην Daily Caller. «Για τη διμερή, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είναι «σαφές» ότι δεν θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Στην συνέντευξη της Παρασκευής με τη Ράντατζ, ο Ζελένσκι είπε ότι η πρόταση του Πούτιν είχε ως στόχο να «αναβάλει τη συνάντηση», επιμένοντας ότι ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν «έτοιμος για τη συνάντηση» σε «οποιαδήποτε μορφή».

Ο Πούτιν «παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ζελένσκι στη Ράντατζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε αυτή την εβδομάδα επτά χώρες — την Αυστρία, την Αγία Έδρα (σ.σ. το Βατικανό), την Ελβετία, την Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου — οι οποίες, όπως είπε, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Ζελένσκι.

«Αν κάποιος δεν θέλει να συναντηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, φυσικά, μπορεί να προτείνει κάτι που δεν είναι αποδεκτό από εμένα ή από άλλους», είπε ο Ζελένσκι στη Ράντατζ.