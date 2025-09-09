Η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί νέα πηγή αβεβαιότητας για εγχώριες και κυρίως ξένες βιομηχανίες του λειτουργούν στη χώρα, με τις νέες εξελίξεις να τρέχουν με γοργούς ρυθμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ειδικά τις ξένες εταιρείες με εργοστάσια στις ΗΠΑ ότι είναι ευπρόσδεκτες μόνο εάν σέβονται τους κανόνες μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη σύλληψη εκατοντάδων εργαζομένων από τη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα στη Τζόρτζια.

Οι αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ έκαναν έφοδο σε μεγάλο εργοστάσιο της Hyundai και της LG Energy Solution στην πολιτεία της Τζόρτζια όπου η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία παράγει ηλεκτρικά οχήματα. Εκεί συνέλαβαν 475 άτομα τα περισσότερα από τα οποία ήταν υπήκοοι της Νότιας Κορέας.

Το εργοστάσιο στο πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη για να φτάσει στην τελική του μορφή. Εκεί παράγονται μπαταρίες που τροφοδοτούν ηλεκτρικά οχήματα και έχει χαρακτηριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής ως «το μεγαλύτερο έργο οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία της πολιτείας» αυτής των ΗΠΑ.

Οι επίμαχες βίζες

Νοτιοκορεατικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν συστηματικά ακατάλληλες βίζες για εργαζόμενους που αποστέλλονται στις ΗΠΑ για την κατασκευή προηγμένων μονάδων παραγωγής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στελέχη και βιομηχανικές ομάδες με έδρα τη Σεούλ, ανέφεραν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πηγές έκαναν λόγο για «κοινό μυστικό» ότι εταιρείες και υπεργολάβοι τους χρησιμοποιούσαν τη βίζα B-1, η οποία επιτρέπει μεν την είσοδο στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά δεν επιτρέπει στον κάτοχό της να εργάζεται έναντι αμοιβής.

Από την πλευρά τους πολέμιοι των μέτρων καταστολής του Τραμπ και ορισμένα επιχειρηματικά λόμπι σε συγκεκριμένους κλάδους ειδικά στην πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό αναφέρουν ότι οι μεγάλες βιομηχανίες των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της φιλοξενίας και της συσκευασίας κρέατος- εξαρτώνται από μετανάστες για τη λειτουργία τους.

Υποσχέσεις και για νέες επιδρομές

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ελέγξει περισσότερες επιχειρήσεις για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης μετά την επιδρομή στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια δηλώνει τώρα κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, ο επικεφαλής ελέγχου των συνόρων του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει την εστίαση στους χώρους εργασίας. «Θα προχωρήσουμε σε περισσότερες επιχειρήσεις επιβολής της νομοθεσίας για τους χώρους εργασίας», δήλωσε ο Χόμαν. «Κανείς δεν προσλαμβάνει έναν παράνομο αλλοδαπό από καλοσύνη. Τον προσλαμβάνουν επειδή μπορούν να τον (Κάνουν να) δουλέψει σκληρότερα, να τον πληρώσουν λιγότερο, να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό που προσλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες ως εργαζομένους».

Η παρέμβαση Τραμπ

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social από την πλευρά του ότι «καλεί όλες τις ξένες εταιρείες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν τους νόμους μετανάστευσης του έθνους μας».

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρετε ΝΟΜΙΜΑ τους πολύ έξυπνους ανθρώπους σας… και θα καταστεί γρήγορα και νομικά δυνατό να το κάνετε», είπε ο Τραμπ. Προσέθεσε επίσης ότι αναμένει από τις ξένες εταιρείες να «προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς εργαζόμενους».

Η ανησυχία στην Κορέα

Η έφοδος στο εργοστάσιο και τα εκτεταμένα τηλεοπτικά πλάνα από τις συλλήψεις που έφτασαν σε όλο τον κόσμο προκάλεσαν έκπληξη ειδικά στη Νότια Κορέα η οποία πρόσφατα έκλεισε εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η χώρα συμφώνησε επίσης στα μέσα του καλοκαιριού να αγοράσει ενέργεια αξίας 100 δισ δολαρίων από τις ΗΠΑ και να πραγματοποιήσει στην Αμερική επενδύσεις 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ανησυχούσε βαθιά για τις συλλήψεις κρατήσεις Κορεατών υπηκόων, ενώ το κόμμα της αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε την επιδρομή «σοβαρό ζήτημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες επιπτώσεις».

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και ο Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει ως ακρογωνιαίο λίθο της προεδρικής του ατζέντας την προσέλκυση ξένων εταιρειών να επενδύσουν στις ΗΠΑ υπό την απειλή εμπορικών αντιποίνων, είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους συνάντηση στην Ουάσινγκτον μόλις πριν από δύο εβδομάδες, σχολίαζε σχετικά το Politico.