«Διακρίνω ένα πολιτικό σχέδιο πίσω από κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης, ιδίως εκείνες που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης. Σαν να θέλει κάποιος να παρεμποδίσει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης από μέρους της κυβέρνησης», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Μediaset. «Παρά ταύτα, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία έχουν μειωθεί κατά 60% και εργαζόμαστε για να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σε σχέση με την υπόθεση της αποφυλάκισης του Λίβυου στρατηγού Αλ Μάσρι, τον περασμένο Ιανουάριο, και την πρόσφατη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου να ζητήσει την παραπομπή σε δίκη των υπουργών Εσωτερικών και Άμυνας, όπως και του υφυπουργού Προεδρίας της κυβέρνησής της, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε:

«Έδρασαν με σεβασμό στον νόμο και με στόχο να προστατέψουν τους Ιταλούς. Δεν έδρασαν εν αγνοία μου, δεν είμαι η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων και δεν είμαι ούτε ένας οποιοσδήποτε Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος κάποτε προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε τι έκανε ο υπουργός Εσωτερικών του».

Η αναφορά της Ιταλίδας πρωθυπουργού είναι στην περίοδο συγκυβέρνησης της Λέγκα με τα Πέντε Αστέρια, πριν από επτά χρόνια, και στον τότε πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος στην συνέχεια δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί από τον Ματέο Σαλβίνι (ο οποίος ήταν υπουργός Εσωτερικών) για τις κινήσεις και τους χειρισμούς του στο μεταναστευτικό.

Ο Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, απάντησε άμεσα στην Μελόνι και -αναφερόμενος πάντα στην υπόθεση Αλ Μάσρι- υπογράμμισε:

«Δεν είμαι ασφαλώς μια οποιαδήποτε Μελόνι και ρωτώ: είναι εκβιάσιμη; Η κυβέρνηση είπε ψέματα στο κοινοβούλιο, παρέχοντας μέχρι και επτά διαφορετικές εξηγήσεις, σχετικά με τους λόγους που την ώθησαν να προσφέρει “άδεια ελευθέρας”, σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς παιδιών και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».