Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για την πρόκρισή της, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την εμφάνιση των διεθνών.

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.