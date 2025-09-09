Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρήκε τον εκλεκτό της για να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει την προπονητική ηγεσία της ομάδας και μάλιστα αναμένεται να καθίσει στον πάγκο για το επερχόμενο παιχνίδι με την Άρσεναλ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach. Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, Ευάγγελος Μαρινάκης, δήλωσε σύμφωνα με το BBC:

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή με αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τίτλων. Η εμπειρία του στην προπόνηση ομάδων υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με την επιθυμία του να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να μας βοηθήσει στην πορεία μας και να επιτύχουμε με συνέπεια όλους τους στόχους μας.

Αφού κατακτήσαμε την άνοδο στην Premier League και στη συνέχεια χτίσαμε σταθερά από σεζόν σε σεζόν για να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή συμμετοχή, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια.

Ο Άγγελος έχει τα προσόντα και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».

Ποιος είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου

Ο Ποστέκογλου πέρασε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Αυστραλία, κυρίως με τη South Melbourne, όπου έπαιξε υπό τις οδηγίες του Ferenc Puskas, του θρυλικού Ούγγρου στον οποίο αποδίδει τη φιλοσοφία του ως προπονητής.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1996 με τη South Melbourne, πριν κερδίσει δύο συνεχόμενους τίτλους στην A-League με τη Brisbane Roar μεταξύ 2009 και 2012.

Μετά από μια σεζόν με τη Melbourne Victory, έγινε προπονητής της Αυστραλίας το 2013 και οδήγησε τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, καθώς και στη νίκη στο Κύπελλο Ασίας το 2015.

Ακολούθησαν και άλλα τρόπαια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ιαπωνία με τη Yokohama F Marinos, όπου έληξε την 15ετή αναμονή του συλλόγου για τον τίτλο της J-League το 2019.

Λίγοι στη Σκωτία γνώριζαν τον Ποστεκόγλου όταν η Celtic τον διόρισε το 2021, αλλά μετά από αρχικές δυσκολίες, κατέκτησε πέντε τρόπαια σε δύο σεζόν.

Είναι ένας από τους πέντε μόνο προπονητές – μαζί με τους Jock Stein, Martin O’Neill, Brendan Rodgers και Neil Lennon – που κατάφεραν να κερδίσουν όλα τα εγχώρια τρόπαια με τη Celtic.

Ο Ποστεκόγλου έγινε ο πρώτος Αυστραλός προπονητής στην Premier League όταν ανέλαβε την Τότεναμ το 2023 και οδήγησε τον σύλλογο στο πρώτο του τρόπαιο σε 17 χρόνια με τη νίκη στο Europa League εναντίον της Manchester United τον Μάιο.