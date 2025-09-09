Ο Αύγουστος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος πιο θερμός μήνας του είδους του παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus. Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδυάστηκαν με έντονα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και την Ασία, επιβεβαιώνοντας την ανησυχητική τάση της παγκόσμιας θέρμανσης.

Παγκόσμια θερμοκρασιακά ρεκόρ

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης και των ωκεανών ήταν κατά 1,29°C υψηλότερη από την προβιομηχανική περίοδο (1850-1900). Μόνο οι Αύγουστοι του 2023 και του 2024 ήταν θερμότεροι. Συνολικά, οι τρεις τελευταίοι μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος) καταγράφηκαν ως οι πιο θερμοί που έχουν σημειωθεί ποτέ στο βόρειο ημισφαίριο.

Ευρώπη σε καμίνι

Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο Αύγουστος έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Ισπανία : Κύμα ζέστης 16 ημερών προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους , σύμφωνα με το ινστιτούτο Carlos III.

Γαλλία: Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών στις 11 Αυγούστου – 41,6°C στο Μπορντό, 42,1°C στο Μπερζεράκ, 42,3°C στην Ανγκουλέμ.

Ακραίες θερμοκρασίες εκτός Ευρώπης

Πάνω από τον μέσο όρο κινήθηκαν οι θερμοκρασίες σε βόρεια Σιβηρία, τμήματα της Ανταρκτικής, Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία και Μέση Ανατολή.

Το μήνυμα των επιστημόνων

«Με τους ωκεανούς να παραμένουν ασυνήθιστα θερμοί, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών, αλλά και η ανάγκη προσαρμογής σε ολοένα πιο ακραία φαινόμενα», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες του κέντρου Copernicus.

Η μεγάλη εικόνα

Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ παραμένει ο Ιούλιος του 2023, ενώ ο πιο ψυχρός ήταν ο Ιανουάριος του 1940. Τα δεδομένα του Copernicus, που συνδυάζουν δορυφορικές μετρήσεις και κλιματικά μοντέλα, καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια και επιβεβαιώνουν την κλιματική κρίση που κλιμακώνεται.