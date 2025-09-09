Για «συγκεκριμένη και αποτελεσματική πολιτική» έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τον εκλογικό σχεδιασμό και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός δείχνει προσήλωση σε κάποιες διαδικασίες γι’ αυτό και το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα.

Για το αίτημα από βουλευτές να αλλάξει ο εκλογικός νόμος είπε ότι είναι εύλογο να επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις, όμως «παρά τα προβλήματα είμαστε αρκετά μπροστά, η αντιπολίτευση δεν έχει βρει την περπατησιά της».

Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί από το πόσο συντεταγμένα θα δώσει η ΝΔ τη μάχη και η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά για την οποία δεσμευτήκαμε στις εκλογές του 2023.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα παραμένει υψηλό και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα μας.

Αναφερόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας είπε «αναγεννήθηκαν με αυτή την κυβέρνηση» και τόνισε ότι προχωρά το πρότζεκτ της έρευνας υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης πάρα το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σημείωσε, τέλος, ότι η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη και οδήγησε στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.