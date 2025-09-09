Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
ΔΕΘ – Τα ψιλά γράμματα των μέτρων
Ποιοι κερδίζουν… ποιοι μένουν εκτός
==========
Διαθήκες
Πότε θα χρειάζεται γραφολογικός έλεγχος
• Οι ιδιόγραφες διαθήκες και οι πραγματογνωμοσύνες
• Σε ποιες περιπτώσεις θα κρίνονται απαραίτητες
• Τι θα ισχύει για τους Ελληνες του εξωτερικού
Ποιες αλλαγές θα φέρει το Μητρώο Διαθηκών
==========
Μετά τον Μπαϊρού
Η δύσκολη εξίσωση του Μακρόν
• Ο γάλλος πρόεδρος ψάχνει για τον πρωθυπουργό της συναίνεσης
• The Guardian/TA NEA: «Ο,τι και να γίνει θα είναι κερδισμένη η Λεπέν»
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Η Κύπρος συνεχίζει τα ήξεις αφήξεις για το καλώδιο
Το μήνυμα της Αθήνας στον στρατάρχη Χαφτάρ της Λιβύης
Την Κυριακή ο νέος ηγούμενος στο Σινά
==========
Μαχέρ Καναουάτι
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
Μόνο μια συνολική ειρήνη μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον
• Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ συναντά τον δήμαρχο Αθηναίων σε μια κοινή συνέντευξη
==========
Απειλές και βρισιές
Σκηνές Φαρ Ουέστ από υπουργούς του Τραμπ
==========
Ντένις Ματσούεφ
Γιατί ακυρώθηκε το ρεσιτάλ του ρώσου πιανίστα
==========
Μέγα Σπήλαιο
Εβγαζαν στο σφυρί Ευαγγέλια και εικόνες
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάδα – Δανία 0-3
Ψυχρολουσία από την πιο βαριά ήττα
Ελλάδα – Λιθουανία
Μπροστά στο όνειρο των ημιτελικών