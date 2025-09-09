Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

ΔΕΘ – Τα ψιλά γράμματα των μέτρων

Ποιοι κερδίζουν… ποιοι μένουν εκτός

==========

Διαθήκες

Πότε θα χρειάζεται γραφολογικός έλεγχος

• Οι ιδιόγραφες διαθήκες και οι πραγματογνωμοσύνες

• Σε ποιες περιπτώσεις θα κρίνονται απαραίτητες

• Τι θα ισχύει για τους Ελληνες του εξωτερικού

Ποιες αλλαγές θα φέρει το Μητρώο Διαθηκών

==========

Μετά τον Μπαϊρού

Η δύσκολη εξίσωση του Μακρόν

• Ο γάλλος πρόεδρος ψάχνει για τον πρωθυπουργό της συναίνεσης

• The Guardian/TA NEA: «Ο,τι και να γίνει θα είναι κερδισμένη η Λεπέν»

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Η Κύπρος συνεχίζει τα ήξεις αφήξεις για το καλώδιο

Το μήνυμα της Αθήνας στον στρατάρχη Χαφτάρ της Λιβύης

Την Κυριακή ο νέος ηγούμενος στο Σινά

==========

Μαχέρ Καναουάτι

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Μόνο μια συνολική ειρήνη μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον

• Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ συναντά τον δήμαρχο Αθηναίων σε μια κοινή συνέντευξη

==========

Απειλές και βρισιές

Σκηνές Φαρ Ουέστ από υπουργούς του Τραμπ

==========

Ντένις Ματσούεφ

Γιατί ακυρώθηκε το ρεσιτάλ του ρώσου πιανίστα

==========

Μέγα Σπήλαιο

Εβγαζαν στο σφυρί Ευαγγέλια και εικόνες

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Δανία 0-3

Ψυχρολουσία από την πιο βαριά ήττα

Ελλάδα – Λιθουανία

Μπροστά στο όνειρο των ημιτελικών