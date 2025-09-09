Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Live News για τη δράση γιατρού μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, δείχνουν τα όσα γίνονταν για μήνες πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με τον κατηγορούμενο να συλλαμβάνεται, να αρνείται τα πάντα και να υποστηρίζει ότι όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν μόνοι χωρίς να τους εκείνος ζητήσει οτιδήποτε.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο γιατρός που είναι διευθυντής πτέρυγας του νοσοκομείου απέσπασε μόνο από 5 περιπτώσεις ασθενών 1.600€.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει το φακελάκι για να να κάνει τη εγχείρηση. Κατόπιν έγιναν άλλες 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να αναφέρουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πείστηκαν να του δώσουν το φακελάκι.

Φάκελοι με λεφτά

Σε αποκλειστικά πλάνα του Live News διακρίνεται ο γιατρός να κάθεται και να έχει απέναντι είτε ασθενείς είτε στενούς συγγενείς του. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τσάντες ανοίγουν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι φάκελοι καταλήγουν στα χέρια του.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο και στο σπίτι του το ποσό των 54.350€, καθώς και 4.845£ Αμερικής.

«Μού τα έδιναν»

Για όλα αυτά ο γιατρός αναφέρει πως δεν ζήτησε ποτέ χρήματα στη καριέρα του και τονίζει ότι: «Μου έδιναν χρήματα για ένα γεύμα στην υγεία τους».