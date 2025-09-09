Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) σε δασική περιοχή κοντά στη Στεμνίτσα, στην Αρκαδία.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν συνολικά 40 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα: δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.