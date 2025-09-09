Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Τελευταία Νέα