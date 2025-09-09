Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμη άτομα, καθώς αποπειράθηκαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια αξίας 200.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες προσπάθησαν να πουλήσουν 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1700 σε μυστικό αστυνομικό.

Άμεσα, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αντικατέστησε τον ηγούμενο της Μονής, ενώ οι εμπλεκόμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στην εισαγγελία Κορίνθου.

Στην έρευνα συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων. Η αστυνομία έχει ήδη κατασχέσει μεταξύ άλλων 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, όπλα, χρήματα, οχήματα και πλήθος εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία: ο 69χρονος ηγούμενος είχε τον αρχηγικό ρόλο, ενώ άλλα μέλη αναλάμβαναν την εύρεση αρχαίων αντικειμένων και την εκτέλεση αγοραπωλησιών, ακόμη και μέσω διεθνών συνδέσμων.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης τονίζει ότι το κύκλωμα ήταν ιδιαίτερα οργανωμένο. «Ένας που συνελήφθη, έχει συλληφθεί στο παρελθόν για αρχαιοκαπηλία», είπε ο κ. Τσούκαλης. «Ένα ζευγάρι ήταν το οποίο κατάφερε, με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, να μπει μέσα στο κύκλωμα και να μπορέσουν να συλλάβουν τον ηγούμενο και τους υπόλοιπους».

«Η πληροφορία υπήρχε εδώ και μήνες από κάποιον πληροφοριοδότη», σημειώνει ο ίδιος, τονίζοντας: «Ήταν αρκετά οργανωμένοι, δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου από την ανάκριση αν προκύψουν και άλλες συλλήψεις».

Από την πλευρά του, ο νομικός σύμβουλος της ιεράς μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γιώργος Μπέσκος, λέει: «Από τα ΜΜΕ ενημερωθήκαμε και εμείς για το συμβάν αυτό, δεν έχουμε λάβει ακόμη γνώση της δικογραφίας και η πρώτη αντίδραση ήταν να τεθεί σε αργία τόσο ο ηγούμενος όσο και ο μοναχός ο οποίος φέρεται ως συνεργάτης του».

Από την απογραφή των κειμηλίων της μονής που έχει γίνει, όπως σημειώνει, «οι πρώτες ενδείξεις είναι, με βάση και αυτά που έχουν κυκλοφορήσει στις εικόνες, ότι δεν έχουν σχέση με τα κειμήλια της Μονής, καθώς τα κειμήλια είναι σε φυλασσόμενο χώρο και φέρεται ότι δεν υπάρχει κάποια έλλειψη από αυτά». «Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και εμείς τα στοιχεία της δικογραφίας για να γίνει αντιστοίχιση», καταλήγει.