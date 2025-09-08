Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων στο άκουσμα της σύλληψης του ηγούμενου της ιστορικής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, την ώρα που ο κληρικός ήταν έτοιμος να πουλήσει κειμήλια του μοναστηριού.

Όπως ανέφερε το MEGA, πρωταγωνιστής στο νέο «ιερό» σκάνδαλο, ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Με την βοήθεια ενός ακόμη μοναχού κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια.

Ο 63χρονος Ηγούμενος με τη βοήθεια του 39χρονου μοναχού φέρονται να έστησαν εδώ και αρκετούς μήνες το «ιερό κόλπο» ψάχνοντας αγοραστές για να ξαλαφρώσουν την εκκλησιαστική περιουσία και να γεμίσουν τις τσέπες τους. Όταν τους βρήκαν, συμφώνησαν στην ανταλλαγή. 2 σπάνια Ευαγγέλια του 18ου αιώνα και 17 Βυζαντινές εικόνες, έναντι 200.000 ευρώ.

Το κλιμάκιο της Δίωξης οργανωμένου Εγκλήματος που έμαθε την «ιερή μπίζνα» που ετοίμαζε ο ηγούμενος κατάφερε να διεισδύσει στο περιβάλλον του ιερωμένου και ένας αστυνομικός να εμφανιστεί ως μεσάζοντας που μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με πιθανούς αγοραστές.

Νωρίτερα οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες σε τέσσερα ακόμη άτομα. Σε ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, στον μεσάζοντα και σε έναν βοσκό που λίγες ώρες πριν πούλησε εκατοντάδες αρχαία νομίσματα στους ίδιους αγοραστές. Πάνω τους βρέθηκαν και 12.000 ευρώ που θα έδιναν ως προκαταβολή για να αγοράσουν τα ιερά ευαγγέλια και τις 17 εικόνες.

Η εικόνα του πιστού μοναχού

Τα τελευταία 3 χρόνια ο ηγούμενος φρόντισε να καλλιεργήσει την εικόνα που πιστού μοναχού που όχι μόνο δεν θα έβαζε ποτέ χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία αλλά αντίθετα θα κυνηγούσε όποιον τολμούσε ακόμη και να το σκεφτεί.

«Αυτός σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος, έχει γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να ξέρω. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου θα πάω στο μοναστήρι», είπε ο αδερφός του ηγουμένου.

Άμεσα με εντολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων ο ηγούμενος της μονής τέθηκε σε αργία.

«Προχώρησε στη σύσταση ομάδας διοίκησης στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου με βάση την εκκλησιαστική νομοθεσία. Προΐσταται ο Μητροπολίτης, ο οποίος θα εκτελεί τα χρέη του ηγουμένου, άλλος ένας μοναχός και εγώ προκειμένου να προχωρήσουμε στην απογραφή των κειμηλίων για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει κάποια πράξη και στο παρελθόν», είπε ο δικηγόρος της Μητρόπολης Γιώργος Μπέσκος.

Αυτό που ερευνά παράλληλα το ελληνικό FBI είναι εάν το δίδυμο ηγούμενου και βοηθού έχουν πουλήσει και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια τα προηγούμενα χρόνια.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι 6 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 08.09.2025 ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενη της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας αφού διάβασε τη δικογραφία τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράλειψη δήλωσης και υπεξαίρεση μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.