Στο Μέγα Σπήλαιο, το ιστορικό μοναστήρι των Καλαβρύτων και ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στον ελληνικό χώρο κάποιοι σχεδίαζαν ανίερες μπίζνες με τα ιερά κειμήλια.

Όπως έγινε γνωστό, στην εξιχνίαση υπόθεσης παράνομης πώλησης θρησκευτικών αντικειμένων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων, ανάμεσά τους ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, Καλλίνικος, και ο βοηθός του, Σεραφείμ.

Όπως μετέδωσε το Live News, σύμφωνα με τις αρχές, οι εκκλησιαστικοί θησαυροί που μπήκαν «πωλητήριο» ήταν:

-δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761,

-17 βυζαντινές εικόνες.

Κι αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Η παγίδα θύμιζε ταινία, μια γυναίκα, μυστική αστυνομικός, πήγε στους ιερωμένους προσποιούμενη πως θέλει να αγοράσει εικόνες, η διαπραγμάτευση έκλεισε στα 200.000 ευρώ.

«Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα», λένε αστυνομικές πηγές..

Και κλεμμένες εικόνες στο «πακέτο»

Σαν να μην έφτανε το πρώτο σοκ οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έπεσαν και σε δεύτερη ανίερη έκπληξη, που σοκάρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα εκκλησιαστικά κειμήλια που ήταν προς πώληση κάποια δεν ήταν της Μονής, ήταν κλεμμένα. Μια εικόνα και τα ευαγγέλια ήταν κλεμμένα από την Σπάρτη, τα άρπαξαν οι ίδιοι οι ιερωμένοι; Τα άρπαξαν άλλοι; Έφτασαν στα χέρια τους με κάποιον άλλο τρόπο; Το ελληνικό FBI μελετά όλα τα ενδεχόμενα.

Αίγιο: Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Με την ίδια ανακοίνωση η μητρόπολη καλεί τους πιστούς, «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Η επιχείρηση «καθαρά χέρια» και η άνοδος

Σύμφωνα με το MEGA, αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία πως ένας εκ των ιερέων είχε αναβαθμιστεί σχετικά πρόσφατα αντικαθιστώντας άλλον ιερέα, ο οποίος ελεγχόταν για οικονομικές ατασθαλίες, δηλαδή ένας από τους ιερείς που σήμερα η αστυνομία τον κατηγορεί για ιερόσυλο είχε επιλεγεί από την εκκλησία ως αδέκαστος για να βάλει τάξη στα οικονομικά του ιστορικού προσκυνήματος.

Τα μυστήρια και η ανώνυμη πληροφορία

Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση έχει μία σειρά από σκοτεινά σημεία, πώς βρέθηκαν οι κλεμμένες εικόνες στην πραμάτεια των μοναχών; πώς οι μοναχοί έμπλεξαν με τα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας; ποιος ήταν ο ανώνυμος πληροφοριοδότης από όπου ξεκίνησε η έρευνα και κυρίως τι άλλο μπορεί να έχουν κάνει οι μοναχοί κατά το παρελθόν στην μονή που ήταν ή σε άλλες μονές και τι θα έκαναν με τα 200.000 ευρώ;

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.

Αποκλειστικά στο Live News ο αδελφός του ηγούμενου

«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ.

»Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.

»Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.

»Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».

«Τα αντικείμενα συναλλαγής δεν φαίνεται να έχουν σχέση με ιερά κειμήλια της Μονής»

«Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση πάλι. Οι πρώτες ενδείξεις ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής», δήλωσε στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος.

Τσούκαλης: «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις για την υπόθεση με τον ηγούμενο»