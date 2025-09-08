Στην εξιχνίαση υπόθεσης παράνομης πώλησης θρησκευτικών αντικειμένων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων, ανάμεσά τους ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, Καλλίνικος, και ο βοηθός του, Σεραφείμ.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες για τις παράνομες δραστηριότητες των ιερωμένων και έστησε επιχείρηση, όπου οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι συλληφθέντες πούλησαν βυζαντινές εικόνες του 1700 και έθεσαν υπό διαπραγμάτευση δύο Ευαγγέλια και άλλα θρησκευτικά είδη.

Πέρα από τους δύο ιερωμένους, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα που τους βοηθούσαν στη διάθεση των αντικειμένων. Αυτοί ήταν, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του, ένας μεσάζοντας και ένας ιδιώτης που δραστηριοποιούνταν στην πώληση αρχαίων νομισμάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω για τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων στην παράνομη εμπορία ιστορικών και θρησκευτικών αντικειμένων.

Να αναφέρουμε ότι, η Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, είναι γνωστή για την ιστορική και θρησκευτική της αξία, και βρίσκεται Καλάβρυτα.