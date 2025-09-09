Ένας 33χρονος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε τετράχρονη φυλάκιση χωρίς αναστολή, ύστερα από επίθεση σε μητέρα, πατέρα και αδελφό, με αφορμή την πρόσκληση ιερέα στο σπίτι για την τέλεση ευχελαίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση του κατηγορούμενου ως προς το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής, με συνέπεια την άμεση είσοδό του στη φυλακή.

Η μητέρα του καταδικασθέντος κατέθεσε ότι δέχτηκε επίθεση από τον γιο της. Όπως ανέφερε, «Επιτέθηκε στον σύζυγο και στον άλλο μου τον γιο. Με χτύπησε μια μπουνιά στο μάτι. Χτύπησε και τον σύζυγό στο κεφάλι και τον γιο στο χέρι. Δεν θέλω να δικαστεί. Παλαιότερα διαγνώστηκε με διπολική προσωπικότητα αλλά τώρα είναι σε ύφεση. Φοβάμαι που μένει μαζί μας».

Από την πλευρά του, ο πατέρας κατέθεσε: «Είχαμε επίσκεψη από ένα ζευγάρι, ο άνδρας είναι ιερέας. Μας είπε να διαβάσουμε κάποια ευχούλα για το καλό της οικίας. Ο γιος μου αντέδρασε. Άρχισε να φωνάζει: “Βγείτε έξω, φύγετε, δεν θέλω”. Μετά άρχισε να χειροδικεί. Ξαφνικά ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση. Έσπασε ένα ποτήρι και με πήρε ένα γυαλί στο κεφάλι. Πήγα στο νοσοκομείο, έκανα ράμματα. Δεν φοβάμαι. Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Ορισμένες φορές βγάζει έναν θυμό. Νοσηλεύτηκε στο παρελθόν όταν υπηρετούσε στον Στρατό γιατί είχε άγχος. Άκουγε ψαλμωδίες, ομιλίες. Ήταν πνευματικό παιδί, εξομολογούταν».