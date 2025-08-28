Μετανιωμένη εμφανίστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο η 19χρονη, που κλείδωσε και άφησε μόνο του στο μπαλκόνι τον 5χρονο αδελφό της στο σπίτι τους στα Καμίνια.

Η νεαρή κοπέλα καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η 19χρονη κρίθηκε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα της η οποία γύρισε σήμερα στην Αθήνα από την Καλαμάτα, δήλωσε ότι επιστρέφουν όλοι στο σπίτι, η μεγάλη κόρη της, το 5χρονο παιδί και η μικρότερη κόρη της, ηλικίας 17 ετών. Τα δύο μικρότερα παιδιά φιλοξενούνταν σε δομή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς η μητέρα φαίνεται πως απουσίαζε συνεχώς από το σπίτι. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά φιλοξενήθηκαν το 2018 με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων.