Στην Αθήνα επέστρεψε η μητέρα του 5χρονου αγοριού που βρέθηκε ολόγυμνο και κλειδωμένο στο μπαλκόνι του διαμερίσματος 1ου ορόφου στα Καμίνια τα ξημερώματα της Τετάρτης 27 Αυγούστου και το οποίο κατέβασαν αστυνομικοί, σκαρφαλώνοντας στο μπαλκόνι.

Τόσο η μητέρα, όσο και η 19χρονη κόρη της που κλείδωσε και άφησε ολομόναχο το παιδί στο σπίτι, υποστήβριξαν μιλώντας στην εκπομπή Live News, πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε. «Όπως κάνανε έτσι, τι να πω, τόσο τραγικό πράγμα, που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος, που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του» είπε η μητέρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το 5χρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει. «Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο, γιατί ήθελα να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα ότι το παιδάκι θα ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει» είπε.

Η μητέρα του 5χρονου ενημερώθηκε -όπως λέει- για τα όσα έγιναν από την 19χρονη κόρη της. Η ίδια όμως δεν επέστρεψε εσπευσμένα στα Καμίνια. Όπως είπε, ήταν αρχικά στους Παξούς και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καλαμάτα. «Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθε στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

Η μητέρα ενημερώθηκε από το μεγαλύτερο παιδί της, είδε τις εικόνες της αστυνομικής επιχείρησης, έμαθε για τον σάλο που προκλήθηκε στη γειτονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν επέστρεψε ταχύτατα στη βάση της. Ερωτηθείσα σχετικά, η 19χρονη κόρη της είπε: «Η μαμά, όχι, εγώ της είπα. Έρχεται, απλώς τώρα έφυγε για κάτι, εκτάκτως. Εγώ δεν είπα ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει και γενικά για τον μικρό και όλα αυτά. Τα έχω πει όλα, το ξέρω».

Οι αντιφάσεις

Μάνα και κόρη ωστόσο δίνουν σε ορισμένα σημεία αντικρουόμενα στοιχεία. Χαρακτηριστικά, η 19χρονη λέει, ότι με το 5χρονο είναι από διαφορετικό πατέρα και η μητέρα της την διαψεύδει. «Είμαστε από ξεχωριστό πατέρα, δεν είμαστε από τον ίδιο. Έχουν χωρίσει οι γονείς μου» είπε συγκεκριμένα η 19χρονη μιλώντας στην εκπομπή του MEGA. «Το μωρό, από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέρα-νύχτα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά, ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτά για μένα είναι ψέματα» είπε από την πλευρά της η μητέρα.

Την ίδια ώρα, η γειτόνισσα που είδε το 5χρονο παιδί ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησε την Αστυνομία, φέρνει στο μυαλό της τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν προχθές το βράδυ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε εικόνες, όπως αυτές. Η ίδια αλλά και άλλοι γείτονες της οικογένειας, υποστηρίζουν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το μικρό παιδί μένει ολομόναχο με κίνδυνο της ζωής του. «Το παιδάκι φώναζε, πέταγε αντικείμενα» λέει η γειτόνισσα.

Η 19χρονη πάντως που συνελήφθη, υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Έχουμε μια γειτόνισσα, να σας το πω, ότι έχουμε μια γειτόνισσα ακριβώς απέναντι, η οποία δεν ξέρω τι φάση η γυναίκα με εμάς γενικά, γιατί και ορισμένοι εδώ να σας πω, μας καλούν την Αστυνομία, δηλαδή 5-6 η ώρα μας καλούν την Αστυνομία, που δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας» λέει η 19χρονη.

Είχε παρεμβεί εισαγγελέας και το 2018 για την κόρη

Η μητέρα των παιδιών αναφέρθηκε μιλώντας στο Live News στην παρέμβαση εισαγγελέα που έγινε το 2018 και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για 20 ημέρες. «Είχα θέμα μαζί του, ήταν πολύ επιθετικός (σ.σ. ο σύζυγός της), πολύ αυστηρός, πολύ χτύπαγε. Είχε γίνει, αλλά αυτό έγινε εδώ και 5 χρόνια, 6 πίσω. Δεν τα εγκατέλειψε, απλώς με είχε χτυπήσει εμένα και τα παιδιά είχαν μπει στην μέση και τα είχε χτυπήσει κι αυτά και είχε έρθει η Αστυνομία και τα είχανε πάρει τα παιδιά στο Παίδων. Είχα καλέσει την Αστυνομία εγώ. Είχε μεσολαβήσει και η Κοινωνική Υπηρεσία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα, να μιλήσω, να κάνω» είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο ανήλικα κορίτσια της τότε φιλοξενήθηκαν 20 ημέρες στο Παίδων, καθώς η ίδια χρειάστηκε να νοσηλευτεί και μετά τα πήρε η ίδια τα παιδιά της. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση η μητέρα καταθέτει κάτι εντελώς διαφορετικό από την 19χρονη κόρη της, η οποία μιλώντας στην εκπομπή και ερωτηθείσα αν στο παρελθόν τις είχαν και πάλι αφήσει μόνες της στο σπίτι οι γονείς τους, είπε: «Ναι, εμένα με την αδελφή μου, τη μεγάλη και τη μικρή, όχι το μικρό, αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω. Μας είχαν πάρει στο Παίδων. Εμένα, τη μικρή μου αδερφή και μια μεγάλη, όχι το μικρό, καμία σχέση. Εμείς ήμασταν άλλη ιστορία».

Η διάσωση του 5χρονου

Σε κάθε περίπτωση τα χειρότερα για τον 5χρονο αποφεύχθηκαν, επειδή μια νεαρή αστυνομικός, μητέρα τριών παιδιών, ρίσκαρε τη ζωή της και κατάφερε να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Πλησίασε το 5χρονο παιδί και αργότερα επέστρεψε η 19χρονη αδερφή του. «Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι μου κάτσε λίγο στο καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο-τρία πράγματα, που μου έχει ζητήσει».

Ωστόσο, βίντεο που εξασφάλισε το Live News, δείχνουν το 5χρονο αγοράκι άλλη μέρα, να περπατάει ολομόναχο στο μπαλκόνι και κάποιες φορές να κρατιέται από τα κάγκελα. Τόσο η 19χρονη αδελφή του μικρού, όσο και η μητέρα τους, κάνουν λόγο για υπερβολές των γειτόνων. Τα πλάνα όμως δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Συνελήφθη η 19χρονη που κλείδωσε τον αδελφό της μόνο του στο σπίτι

Οι αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της οικογένειας και όταν η 19χρονη εμφανίστηκε, τη συνέλαβαν. Πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Την ώρα δε που η 19χρονη έπαιρνε το δρόμο για τα δικαστήρια, ο 5χρονος αδελφός της και η 17χρονη αδελφή της, βρίσκονταν όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές υπό προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές.

Η μητέρα των παιδιών επέστρεψε στην Αθήνα πριν από λίγες ώρες και πλέον προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση, με αυτές τις εικόνες να προκαλούν για ακόμα μια μέρα αντιδράσεις, την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν.