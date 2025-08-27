Ένα 5χρονο αγοράκι που βρισκόταν μόνο του ξημερώματα στο μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου στα Καμίνια του Πειραιά, έσωσαν αστυνομικοί σκαρφαλώνοντας στο μπαλκόνι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε περίοικος με το κινητό του, φαίνεται μια γυναίκα αστυνομικός, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, να ανεβαίνει στους ώμους συναδέλφου της και να προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος, όπου βρίσκεται ολομόναχο το παιδί. Η αστυνομικός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να φθάσει στο παιδί, το οποίο όπως αποδείχθηκε τελικά, ήταν εντελώς μόνο του στο σπίτι και να το κατεβάσει κάτω.

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών. Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι. «Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο, να σου φέρω δύο τρία πράγματα, που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα-δύο λεπτά, γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο και το παιδάκι, δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου.

Η 19χρονη υποστήριξε ακόμη, ότι «δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι, γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα-δύο λεπτά, αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται, γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Για καλή τύχη του παιδιού, ορισμένοι από τους γείτονες δεν παρέμειναν απαθείς και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί πάτησαν αρχικά στο περβάζι που υπήρχε κάτω από το μπαλκόνι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέρασαν στο επόμενο και πιο δύσκολο στάδιο της επιχείρησης. Η αστυνομικός κρατήθηκε από έναν σωλήνα στον εξωτερικό τοίχο της πολυκατοικίας και πάτησε στους ώμους συναδέλφου της, που την κρατούσε. Η αστυνομικός που έπαιξε τη ζωή της κορώνα-γράμματα για να το σώσει, το έβαλε και πάλι μέσα στο διαμέρισμα. Η αστυνομική επιχείρηση αποδείχθηκε σωτήρια.

Η νεαρή αστυνομικός που απέδειξε τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για τα όσα έκανε. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους και τονίζει πως απλά έκανε τη δουλειά της. Την ίδια ώρα, η 19χρονη αδελφή του 5χρονου αποκαλύπτει, ότι στο παρελθόν η ίδια και η μικρότερη αδελφή της είχαν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.