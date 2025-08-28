Το βράδυ της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, στα Καμίνια, συνελήφθη μια 19χρονη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, προκαλώντας ανησυχία για τους όρους φύλαξης των παιδιών σε αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε την Τρίτη, 26 Αυγούστου, όταν η 19χρονη είχε αναλάβει τη φροντίδα των δύο μικρότερων αδελφών της: ενός 17χρονου κοριτσιού και ενός 5χρονου αγοριού, λόγω της απουσίας της μητέρας τους για επαγγελματικούς λόγους εκτός Αθηνών. Το βράδυ, όμως, η 19χρονη άφησε το μικρό αγόρι υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδερφής, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε κι εκείνη από το σπίτι. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλουχίας ήταν το ανήλικο αγόρι να παραμείνει ολομόναχο, χωρίς εποπτεία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές

Το 5χρονο παιδί βγήκε στο μπαλκόνι, όπου εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες να κλαίει, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, η εικόνα του ανηλίκου προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της γειτονιάς. Οι περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Με συντονισμένες ενέργειες, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και κατάφεραν να απομακρύνουν το παιδί με ασφάλεια, αποτρέποντας πιθανούς κινδύνους.

Δικαστική διαχείριση και προσωρινή προστασία των ανηλίκων

Η 19χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί για το περιστατικό. Τα δύο ανήλικα αδέρφια, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε προστατευτική φύλαξη στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, υπό τη φροντίδα των αρχών. Η μητέρα των παιδιών αναμένεται να προσέλθει για να καταθέσει την εκδοχή της όσον αφορά τα γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ανήλικα έμειναν χωρίς επιτήρηση.