Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 31χρονο, που οδηγώντας το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Μαρία Κάλλας στο ύψος του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε, ότι ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προανακριτικά διαπιστώθηκε επιπλέον, ότι στερείτο άδειας οδήγησης και γι’ αυτό το λόγο του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Απολογούμενος στο δικαστήριο αρνήθηκε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας βλάβης στο διαφορικό και κατέβαλε προσπάθειες να επαναφέρει το όχημα. Το δικαστήριο αποφάσισε να τον κρίνει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση εξ αμελείας.