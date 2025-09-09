Λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξη του νέου BMW iX3, η Mercedes παρουσίασε τον άμεσο ανταγωνιστή της, το νέο Mercedes GLC με τεχνολογία EQ.

Η «φουσκωτή» σχεδίαση του EQC ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς η Mercedes «ενσωματώνει» την ηλεκτροκίνηση στο GLC με μια πολύ πιο οικεία σχεδιαστική ταυτότητα. Μηχανικά δεν έχει σχέση με το συμβατικό GLC με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά ξεχωρίζει με μια τεράστια φωτιζόμενη μάσκα (που δείχνει κάπως κιτς), φουσκωμένα φτερά, φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα «αστέρι» εμπρός και πίσω και ζάντες έως 21 ιντσών.

Στην αρχή, όπως και με το λανσάρισμα του iX3, θα διατίθεται μία μόνο έκδοση – η Mercedes GLC 400 4Matic. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός κι έναν πίσω (με τον εμπρός να απενεργοποιείται όταν δεν χρειάζεται), αποδίδοντας συνδυαστικά 482 ίππους. Η ισχύς προέρχεται από μπαταρία 94 kWh, με αυτονομία έως 711 χιλιόμετρα. Η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει φόρτιση έως 330 kW, ενώ το 99% της πέδησης υπόσχεται να γίνεται αναγεννητικά. Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αερανάρτηση, τετραδιεύθυνση και αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών.

Στο εσωτερικό, οι χώροι έχουν αυξηθεί χάρη στα επιπλέον 84 χιλιοστά μεταξονίου σε σχέση με το GLC με κινητήρα καύσης. Οι κορυφαίες εκδόσεις εξοπλίζονται με «Hyperscreen» 39,1 ιντσών που διατρέχει όλο το ταμπλό, με τεχνολογία matrix back-light και 11 διαφορετικά στυλ που αλλάζουν τόσο τον φωτισμό καμπίνας όσο και τα όργανα.

Στάνταρ είναι η πανοραμική οροφή, ενώ προαιρετικά προσφέρεται η «Starlight» οροφή, που προβάλλει έως και 162 φωτεινά αστέρια. Το εσωτερικό μπορεί να διαμορφωθεί σε vegan εκδοχή, το τιμόνι διατηρεί φυσικά κουμπιά, ενώ ενσωματώνονται λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης από Google και Microsoft.

Το νέο ηλεκτρικό GLC θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις αρχές του νέου έτους, οπότε και θα ανακοινωθεί η τιμή του.