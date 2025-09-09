Ο τεχνολογικός φορέας «H₂ Coach » της μάρκας Setra ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον των μακρινών μετακινήσεων με λεωφορείο χωρίς εκπομπές ρύπων.

Η Daimler Buses σχεδιάζει να έχει ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρία στο χαρτοφυλάκιό της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με τα λεωφορεία με κυψέλες καυσίμου να πρόκειται να εισέλθουν σε μαζική παραγωγή στο επόμενο βήμα. Η τεχνολογία του H₂ Coach βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα εξαρτήματα κίνησης του φορτηγού κυψελών καυσίμου Mercedes‑Benz GenH2 Truck της μητρικής εταιρείας Daimler Truck. Η αυτονομία του H₂ Coach με γεμάτο ρεζερβουάρ ορίζεται σε τουλάχιστον 800 χιλιόμετρα.

Η καρδιά του υψηλών φορτηγών μήκους 13,9 μέτρων με την ονομασία S 517 HD είναι ένας συνδυασμός δύο δεξαμενών υδρογόνου με συνολική χωρητικότητα 46 κιλών και της μονάδας κυψελών καυσίμου με επίκεντρο τις κυψέλες. Μαζί με τον Όμιλο Volvo, η Daimler Truck επιδιώκει τον στόχο να γίνει παγκοσμίως κορυφαίος κατασκευαστής κυψελών καυσίμου με την κοινοπραξία με επίκεντρο τις κυψέλες και, ως εκ τούτου, να συμβάλει αποφασιστικά στις βιώσιμες μεταφορές έως το 2050.