H UEFA τιμώρησε τον Γεράι Άλβαρεθ, με αποκλεισμό δέκα μηνών καθώς ο Ισπανός είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία, σε έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε μετά τον ημιτελικό του περσινού Europa League, ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με την θεραπεία που κάνει για την τριχόπτωση. Παρά το γεγονός πως η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.

Το καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου 2025. και λήγει στις 2 Απριλίου 2026, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθει λίγο πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν.