Έντονος είναι ο προβληματισμός στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) για τους νέους περιορισμούς και τις επιβαρύνσεις που έρχονται από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, εξετάζεται η επέκταση της απαγόρευσης ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση εκτός Αττικής, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με απόφαση που θα ληφθεί τους επόμενους 1–2 μήνες.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να «παγώνει» τις άδειες για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας και εξετάζοντας την επέκταση του απαγορευτικού σε χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς όπου το στεγαστικό έχει φτάσει στο κόκκινο, και επιβάλλει αυστηρές προδιαγραφές για τα ακίνητα στις πλατφόρμες, με στόχο την αποσυμπίεση της αγοράς μέχρι το 2027.

Μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνει ότι οι κατοικίες που διατίθενται αποκλειστικά για Airbnb αποτελούν μόλις το 0,4% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος στη χώρα. Το 94% των οικοδεσποτών είναι ιδιώτες με ένα ή δύο ακίνητα, ενώ οι μισοί χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα ακίνητα για προσωπική χρήση. Μόνο το 9% δηλώνει πρόθυμο να στραφεί στη μακροχρόνια μίσθωση.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης,

να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής,

να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών

και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Οι έλεγχοι θα γίνονται επιτόπου από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ, με ενημέρωση του διαχειριστή τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα, και σε περίπτωση ανάγκης θα ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ σε νέο έλεγχο εντός ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ) και σε κάθε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζεται (20.000 ευρώ).