Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, την Κυριακή (07/09), ένας Βρετανός τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Πρασονησίου στη Ρόδο. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Λίνδου, η οποία έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
