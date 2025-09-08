Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, την Κυριακή (07/09), ένας Βρετανός τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Πρασονησίου στη Ρόδο. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Λίνδου, η οποία έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.