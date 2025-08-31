Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού έπειτα από νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ και της εταιρείας ενέργειας DTEK, περίπου 29.000 κάτοικοι βρέθηκαν το πρωί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Οδησσό, ήταν η πλέον πληγείσα περιοχή. Όπως ανέφερε ο Κίπερ μέσω της εφαρμογής Telegram, ζημιές υπέστησαν τόσο οικιστικά όσο και διοικητικά κτίρια. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε κατά την επίθεση. Ο ίδιος επισήμανε ότι “κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες”, προσπαθώντας να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή ηλεκτροδότηση.

Ενίσχυση των επιθέσεων σε υποδομές

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, η Ρωσία το τελευταίο διάστημα έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε υποδομές ενέργειας και φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο έχει απαντήσει πλήττοντας ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω όξυνση της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και απουσία σχολίων από τη Μόσχα

Μέχρι στιγμής, η ρωσική πλευρά δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο σχετικά με τη νέα αυτή επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα πλήττει σταθερά κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εταιρεία παραγωγής ενέργειας DTEK σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι “τέσσερις από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της υπέστησαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας”. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε πως “μόλις οι εργαζόμενοι λάβουν άδεια από τον στρατό και τις υπηρεσίες διάσωσης, θα ξεκινήσουν τον έλεγχο του εξοπλισμού και θα προβούν σε έκτακτες εργασίες αποκατάστασης”.

Νέο κύμα επιθέσεων με ανθρώπινες απώλειες

Η ένταση των επιθέσεων στην Ουκρανία διαρκώς αυξάνεται. Υπενθυμίζεται πως μια μεγάλη ρωσική επίθεση την Πέμπτη, η οποία είχε ως στόχο πολλές ουκρανικές περιφέρειες, κόστισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα Κίεβο.