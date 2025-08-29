Η αστυνομία στο Καζακστάν άρχιοσε έρευνα μετά την αυτοπυρπόληση ενός άνδρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αλμάτι. Ο άνδρας αφού είχε ρίξει πάνω του το εύφλεκτο υγρό αυτοπυρπολύθηκε κάπου κοντά στον τερματικό σταθμό 1 του διεθνούς αεροδρομίου Αλμάτι στο Καζακστάν στην αρχή της εβδομάδας.

Αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα τον είδανε να τυλίγεται στις φλόγες και να επιτείθεται πίσω από το γραφείο στον διάδρομο όπου είχε πέσει στο πάτωμα. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου δήλωσαν ότι οι αρχές του αεροδρομίου ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο περιστατικό και η σβήνοντας την φωτιά αμέσως.

Ο άνδρας έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση το βράδυ της Τρίτης. Ένας αστυνομικός ανέφερε στο πρακτορείο ότι «κάποιοι υποστηρίζουν πως ίσως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ». Πιστεύεται πως είχε προμηθευτεί τα καύσιμα από ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων.

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου είπε στο καζακικό πρακτορείο ειδήσεων Tengrin News ότι ο άνδρας παρακαλούσε να βρει εισιτήριο για πτήση αφού πρώτα είχε χσει το τρέάνο της επιστροφής του. Εισήλθε σε ένα γραφείο του αερδρομίου ζητώντας ένα τηλέφωνο και να προσπαθήσει να μιλήσει με την γυναίκα του και μετά άρχισε να λούζεται» με βενζίνη την ώρα που μάλωνε μαζί της. Υπάλληλος δήλωσε ότι στη συνέχεια προέτρεψε σε έναν εργαζόμενο να φύγει από το γραφείο προτού βάλει φωτιά στον εαυτό του.

Τέλος η αστυνομία στο Καζακστάν άρχισε έρευνα μετά το περιστατικό με την αυτοπυρπόλυση του άνδρα.