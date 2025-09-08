Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά από «μαραθώνια» απολογία έξι από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων, που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας και δεν έδωσε καμία απάντηση για όσα του αποδίδονται. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ισχυρίστηκαν πως δεν συμμετείχαν σε έκνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων. Ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφίες μπροστά σε τράκτορες από νταλίκες, βίντεο πρόμο με πετρέλαιο θέρμανσης «υψηλής ποιότητας», όπως έλεγε. Σύνθημά του η… σπαρτιάτικη έκφραση «Ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς». Όταν όμως έρχονταν τα ζόρια, τα μέλη του κυκλώματος έψαχναν τόπο και τρόπο να κρυφτούν. Χαρακτηριστικοί είναι οι παρακάτω διάλογοι:

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πού είσαι ρε μ@@@@;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Φύγε, μη με περιμένεις εμένα, φύγε, κάνε ό, τι θες, κρύψου.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και που να πάω;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν ξέρω…

Προσπαθούσαν να το «σκάσουν» ακόμη και αεροπορικώς

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο.

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Χα χα, να σου πω, όλα καλά; Γιατί έχω αγωνιά ξέρεις και εγώ.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο, γιατί έχει βγει το όνομα σου ότι δουλεύεις σε μας Δ@ρ@@ Σ@@.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι στις Αρχές

Στην ανακρίτρια αντιθέτως ήταν όλοι τους μουδιασμένοι. Όπως και μια κατηγορούμενη μάνα από τον Βόλο, που πήγε να κάνει εξυπηρέτηση για ένα χαρτζιλίκι σε έναν Βούλγαρο και βρέθηκε κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση. «Δεν ξέρω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μόνο έναν. Δεν έχω γνώσεις ούτε λαθρεμπορίου, ούτε φορολογικών θεμάτων, ούτε διαλυτών, ούτε εταιριών. Λαμβάνω εισπνεόμενα γιατί πάσχω από ΧΑΠ, έχω θέματα με την καρδιά μου και θα υποβληθώ σε επέμβαση», είπε η κατηγορούμενη.

«Οι εντολείς μου αρνούνται αμφότεροι τις κατηγορίες και την παραμικρή γνώση σε αυτά που τους αποδίδονται. Ο ένας είναι επιχειρηματίας στη Βουλγαρία και η έτερη γυναίκα αδαής περί των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί», δήλωσε ο ποινικολόγος, Σπύρου Βασίλης. Οι αριθμοί και οι συνομιλίες όμως τους «καίνε». Μόνο για το 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών.

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είχαμε πέσιμο από τους μπάτσους.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι έγινε; όλα καλά; το έφερες το αυτοκίνητο σου;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι τη γλίτωσε όμως.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τη γλίτωσε; Τα κρατήσατε;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχασε ο Θ@@@ τα αυτοκίνητα ρε Σ@@@, δεν μπορώ να στα πω από το τηλέφωνο…