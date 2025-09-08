Με έξι προφυλακίσεις έκλεισε ο ανακριτικός κύκλος των απολογιών των 22 κατηγορουμένων για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και ολοκληρώθηκαν αργά χθες το βράδυ.

Μετά το τέλος των μαραθώνιων απολογιών με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας και δεν έδωσε καμία απάντηση για όσα του αποδίδονται

Από την πλευρά τους και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κατά πληροφορίες, αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητα και ισχυρίστηκαν πως δεν συμμετείχαν σε έκνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.

Από την πλευρά του ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος, επιχειρηματίας, αλβανικής καταγωγής, κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε: «Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα» φέρεται να είπε.