Στα χαρτιά οι φυλακές είναι χώροι σωφρονισμού, περιορισμού και πειθαρχίας. Στην πράξη, όμως, μοιάζουν όλο και περισσότερο με σκηνικό reality: κρατούμενοι με παράνομα κινητά να βγαίνουν σε TikTok live, να κάνουν “μπάτλς” μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους…

Τα κελιά φουλ εξοπλισμένα: τηλεοράσεις, ηχεία, κλιματισμός! Όλοι με κινητά στο χέρι.

Ένας μάλιστα έχει στήσει μέχρι και… αιώρα έξω από το κελί του!

Δυστυχώς μιλάμε για μια πλήρη αντιστροφή ρόλων: εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμός, κυριαρχεί η δημόσια προβολή. Το TikTok μετατρέπεται σε βήμα αυτοπροβολής εγκλείστων, οι οποίοι εμφανίζονται ως «σταρ» μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς μια παραβίαση κανονισμών· είναι χαστούκι απέναντι στην ίδια την έννοια του σωφρονισμού. Όταν οι φυλακές θυμίζουν reality show και οι κρατούμενοι influencers, τότε κάτι έχει πάει στραβά.

Και δεν είναι μόνο η χαλαρότητα των ελέγχων που προβληματίζει, αλλά και το μήνυμα που στέλνεται στην κοινωνία: ότι ακόμη και μέσα στη φυλακή, η παρανομία βασιλεύει.

Το ερώτημα είναι απλό αλλά σκληρό: ποιος τελικά ελέγχει ποιον; Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τους κρατούμενους ή οι κρατούμενοι το ίδιο το σύστημα;