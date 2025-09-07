Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drone και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν».

Οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν πρόσφατα πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρωθυπουργός και τα μισά μέλη της κυβέρνησής τους. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.

Το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ λειτουργεί πλέον κανονικά, μετά από μία προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, σήμερα, όταν ένα drone από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.

Η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα. Από θραύσματα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ έγινε προσπάθεια για τη διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.