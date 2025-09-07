Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης, απευθυνόμενος στους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας, καθώς και σε όσους διαμένουν σε σκηνές γύρω από αυτό. Παράλληλα, το Ισραήλ απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τη Χαμάς να παραδοθεί. Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική προειδοποίηση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, τόσο για το εν λόγω κτίριο όσο και για τις σκηνές που στεγάζουν εκτοπισμένες οικογένειες στον περίγυρό του.

Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τα ξημερώματα, σύμφωνα με πηγές από νοσοκομεία της περιοχής που μίλησαν στο Al Jazeera. Από τους νεκρούς, οι 29 εντοπίζονται στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ