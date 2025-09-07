O εναέριος χώρος του νοτίως του Ισραήλ άνωθεν του διεθνούς αεροδρομίου Ραμόν έκλεισε σήμερα, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ειδησεογραφική διαδικτυακή σελίδα Ynet επικαλέστηκε τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες, διεξάγεται έρευνα για μία αναφορά σχετικά με την πτώση ενός drone στο αεροδρόμιο. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση, ενώ ούτε ο στρατός του Ισραήλ σχολίασε άμεσα.