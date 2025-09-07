Θρίαμβος της Γεωργίας και στο ποδόσφαιρο!

Η «Sakartvelo», επιβλήθηκε με σκορ 3-0 της Βουλγαρίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

View this post on Instagram A post shared by Georgian Football Team (@nakrebi)

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έκανε τους Γεωργιανούς «διπλά» χαρούμενους. Είχε προηγηθεί η νίκη της μπασκετικής ομάδας, κόντρα στη Γαλλία (80-70), για το EuroBasket 2025!

HISTORY FOR SAKARTVELO 🇬🇪, FRANCE ARE OUT OF EUROBASKET 😳#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Στο «Μπόρις Παϊχάτζε Αρένα», της Τιφλίδας, η παρέα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, έκανε… πάρτι.

Στο 30′, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν με όμορφο πλασέ, διαμόρφωσε το 1-0, φτάνοντας τα 20 γκολ με το εθνόσημο.

Here was Khvicha Kvaratskhelia’s🇬🇪 20th International Goal. Incredible blunder from Bulgarian goalkeeper Svetoslav Vutsov🇧🇬. Georgia🇬🇪 currently lead 2-0.pic.twitter.com/4VYdHMcpvv — The International Break (@InternatBreak) September 7, 2025

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Νίκα Γκαγκνίτζε, απλοποίησε την κατάσταση. Με τελείωμα από κοντά, δεν λάθεψε για το 2-0.

⚽️ Nika Gagnidze has given double lead with Zuriko Davitashvili ‘s assist. 🇬🇪 Georgia 2-0 Bulgaria 🇧🇬pic.twitter.com/adzLIEdGnW — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

Το… κερασάκι στην «ερυθρόλευκη» τούρτα, έβαλε ο Ζορζ Μικαουτατζέ. Ο νέος φορ της Βιγιαρεάλ, πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Βούτσοφ, τριπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

⚽️ Mikautadze gets the ribaund and sent ball into the net 🇬🇪 Georgia 3-0 Bulgaria 🇧🇬pic.twitter.com/mf38x11RYF — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

Αυτή, ήταν η πρώτη νίκη για τη Γεωργία, στον 5ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Λίγες μέρες πριν (04/09), είδε την Τουρκία να φεύγει με το διπλό από την έδρα της, μετά από ένα συναρπαστικό ματς με πέντε γκολ (2-3).

Από την άλλη πλευρά, οι Βούλγαροι γνώρισαν τη δεύτερή τους ήττα, στη διαδικασία. Το βράδυ της Πέμπτης (04/09), η Ισπανία πέρασε σαν… σίφουνας από τη Σόφια, νικώντας με 3-0.

View this post on Instagram A post shared by Team Bulgaria (@team.bulgaria)

Η βαθμολογία του Group E

1. Ισπανία 3 βαθμοί (1 ματς)

2. Γεωργία 3 βαθμοί (2 ματς)

3. Τουρκία 3 βαθμοί (1 ματς)

4. Βουλγαρία 0 βαθμοί (2 ματς)

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής