Ο Λούκα Ντόνσιτς… τρελαίνει κόσμο!

Σλοβενία και Ιταλία, αναμετρώνται στη Ρίγα της Λετονίας, για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε να… διαλύσει τη στατιστική!

Στην εναρκτήρια περίοδο, σημείωσε 22 (!) πόντους, λίγο πριν αποχωρήσει για λίγο στα αποδυτήρια.

Εν τέλει, ο «Luka Magic», δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και μπήκε πάλι στο ματς.

Στη συνέχεια, μόλις επέστρεψε, προσέθεσε άλλους 8, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του!

Αν ο Ντόνσιτς συνεχίσει έτσι, το δεδομένο είναι ένα. Τα κοντέρ… θα σπάσουν!

Τα πεπραγμένα του Λούκα Ντόνσιτς στο Α’ ημίχρονο

    • 30 πόντοι (5/5 δίποντα, 4/8 τρίπονα, 8/9 βολές)
    • 5 ριμπάουντ
    • 1 ασίστ
    • 1 λάθος
    • 2 κλεψίματα
    • 32PIR

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής

