Ένα βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας, εμφανώς εκνευρισμένος, βγαίνει από το σπίτι του, στην Θεσσαλονίκη, κρατώντας καραμπίνα. Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που παρουσίασε το MEGA, ο άνδρας κατευθύνεται οπλισμένος προς ένα μικρό πάρκο που βρίσκεται απέναντι από την κατοικία του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο εκείνο βρισκόταν μια παρέα ανήλικων παιδιών, τα οποία φαίνεται πως έκαναν φασαρία, προκαλώντας την ενόχλησή του. Αφού τους πλησίασε και τους εκφόβισε κρατώντας το όπλο, ο άνδρας αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι του.