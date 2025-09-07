Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στους Νέους Πόρους Πιερίας, όταν ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσώστες βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και επέδειξαν έκτακτη ετοιμότητα, παρέχοντας αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Εφαρμόστηκαν διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής στην προσπάθεια ανάνηψης του ηλικιωμένου.

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας και διαπίστωση θανάτου

Παρά τις προσπάθειες, ο 76χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν, δυστυχώς, τον θάνατό του.

Προανάκριση και εντολή για νεκροψία

Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου, ενώ έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια του περιστατικού.