Δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 48 και 65 ετών, έχασαν τη ζωή τους χθες σε δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε παραλιακές περιοχές της Περαίας Θεσσαλονίκης και της Σάρτης Χαλκιδικής, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των λουόμενων στις ελληνικές θάλασσες.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης, η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε για περιστατικό ατυχήματος στην περιοχή της Περαίας. Ένας 48χρονος Ρουμάνος υπήκοος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια βουτιάς από προβλήτα. Άμεσα, παρόντες λουόμενοι του παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ ακολούθησαν, χωρίς επιτυχία, προσπάθειες ανάνηψης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.

Δεύτερο περιστατικό στη Σάρτη Χαλκιδικής

Την ίδια μέρα, η Λιμενική Αρχή Όρμου Παναγιάς πληροφορήθηκε άλλο ένα τραγικό γεγονός, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης Χαλκιδικής. Ένας 65χρονος Ούγγρος υπήκοος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση και νεκροψία

Για τα δύο ασύλληπτα συμβάντα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διακριβωθούν τα αίτια των θανάτων.

«Οι τραγικές αυτές απώλειες υπενθυμίζουν τη σημασία της προσοχής και της τήρησης κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων στη θάλασσα», τονίζουν πηγές των αρχών.