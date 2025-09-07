Τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς διαψεύδει ο ξενοδόχος στην Κρήτη, ο οποίος εμφανίζεται ως αρχηγικό στέλεχος μαζί με τον αδελφό του. «Δεν είχαμε καμία σχέση με την υποτιθέμενη οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από το κατηγορητήριο», δήλωσε στο Star, αρνούμενος εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Τα δύο αδέρφια απολογήθηκαν την Παρασκευή, κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με όρους, ωστόσο εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές γύρω από εκκλησιαστική περιουσία. Έτσι οδηγήθηκαν εκ νέου στη φυλακή, ενώ θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη ιδιοκτησία του αδελφού του από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών, τονίζοντας πως η Μονή δεν έχει καμία σχέση.

«Είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν μπορεί να τα θέλει όλα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το οπτικοακουστικό υλικό, ισχυρίζεται ότι η φωνή που ακούγεται δεν είναι δική του αλλά «τεχνητής νοημοσύνης». Παράλληλα, αναφερόμενος στη συζήτηση που καταγράφηκε με τον Πάνο Καμμένο, υποστήριξε πως ειπώθηκε σε φιλικό πλαίσιο και «ήταν αστεϊσμός».

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν εμπορία επιρροής, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων, εκβίαση, απόπειρα απάτης, ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες και απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.