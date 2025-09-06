Η πρακτική της ονοματοδοσίας έντονων καιρικών φαινομένων αποτελεί πλέον σύγχρονη προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και κινητοποίηση του κοινού. Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, παρουσίασε τη λίστα με τα ονόματα που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 έως Σεπτέμβριο 2026.

Από το 2021, οι τρεις εθνικές υπηρεσίες έχουν συγκροτήσει την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την κοινή ονοματοδοσία ισχυρών μετεωρολογικών συστημάτων που εκδηλώνονται είτε στη διάρκεια του χειμώνα είτε του καλοκαιριού.

Η λίστα για το διάστημα Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026 περιλαμβάνει ονόματα που ξεκινούν με κάθε γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, αντανακλώντας την πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα των τριών χωρών. Τα ονόματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά είναι: Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra, Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ παρουσιάζεται και ένα σύντομο ιστορικό της πρακτικής ονοματοδοσίας, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας με Κύπρο και Ισραήλ.

Η ιδέα της ονοματοδοσίας έντονων καιρικών φαινομένων ξεκίνησε το 1995 στην Ευρώπη, με πρωτοβουλία της Ομάδας Προγνωστών Καιρού (WGCEF), η οποία αποτελούνταν από εκπροσώπους διαφόρων εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών. Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για την καλύτερη επικοινωνία των καιρικών απειλών. Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία ενσωματώθηκε στο EUMETNET – το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών – ενισχύοντας έτσι τον συντονισμό μεταξύ των χωρών.

Βασικός σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν η εδραίωση ενιαίων κανόνων για την ονοματοδοσία των έντονων φαινομένων, ώστε να διευκολύνεται η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περιοχές που επηρεάζονται σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα.

Η συνεργασία των τριών χωρών περιλαμβάνει τακτικές επικοινωνίες ανάμεσα στα προγνωστικά τους κέντρα – τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ή και συχνότερα εφόσον απαιτείται. Σε αυτές τις συναντήσεις αξιολογούνται δεδομένα από προγνωστικά μοντέλα και παρατηρήσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων και να αποφασιστεί αν απαιτείται ονοματοδοσία.

Σημαντικό είναι ότι, αν ένα σύστημα έχει ήδη ονομαστεί από άλλη ομάδα της Ευρώπης (π.χ. της Κεντρικής Μεσογείου), το ίδιο όνομα διατηρείται και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, για λόγους συνέπειας στην επικοινωνία.