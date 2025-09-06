Συνελήφθησαν πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Βουκουρεστίου, δύο νεαροί Ημεδαποί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και ομάδα ΔΙΑΣ .

Πρόκειται για έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face μάσκες και γάντια, καθώς και έναν 17χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε σφυρί εκτάκτου ανάγκης λεωφορείου. Αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά επιχείρησαν να ελένγξουν τουσ δύο νεαρούς και εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν. Τους καταδίωξαν και τελικά τους ακινητοποίησε η ομάδα ΔΙΑΣ και τους οδήγησε στην κρατική ασφάλεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση αναλαμβάνει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, που διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της δράσης τους.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό: